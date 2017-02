Pro7 Fun 12:15 bis 14:10 Drama Alpha Dog USA 2006 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Dealer Johnny Truelove (Emile Hirsch) ist noch jung, will aber ganz groß hinaus und seinen kriminellen Vater Sonny (Bruce Willis) schnell übertrumpfen. Beim Geldeintreiben legt er sich mit dem Neonazi Jake Mazursky (Ben Foster) an, der ihm 1000 Dollar für Drogen schuldet. Als der ihm den Krieg erklärt, braucht Johnny ein Druckmittel. Das wird ihm auf dem Tablett präsentiert, als Jakes argloser jüngerer Bruder Zack (Anton Yelchin) in seine Arme läuft. Johnnys Gang (darunter Justin Timberlake) soll ihn bewachen - bis die Sache eskaliert.

Denn sie wissen nicht was sie tun: Nach wahren Ereignissen um einen vom FBI dringend gesuchten Drogendealer dringt Nick Cassavetes ("John Q.") tief in eine unbekümmerte Teengangsterwelt aus Partys, Sex und Drogen ein. Unangenehme Konsequenzen sind unvermeidbar. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Bruce Willis (Sonny Truelove) Justin Timberlake (Frankie Ballenbacher) Emile Hirsch (Johnny Truelove) Sharon Stone (Olivia Mazursky) Ben Foster (Jake Mazursky) Anton Yelchin (Zack Mazursky) Harry Dean Stanton (Cosmo Gadabeeti) Originaltitel: Alpha Dog Regie: Nick Cassavetes Drehbuch: Nick Cassavetes Kamera: Robert Fraisse Musik: Aaron Zigman Altersempfehlung: ab 16