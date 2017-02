Super RTL 18:05 bis 18:35 Trickserie Ritter hoch 3 Prinzessin Jimmy / Die Geheimwaffen F, B 2016 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Die Hungrige Horde hat sich mit Waldhexe Walpurga verbündet. Gemeinsam blockieren sie den Lieferweg zum Schloss und drohen, keine Kutsche mehr mit den so dringend benötigten Waren für die Bürger von Legendia durchzulassen. Ritter Henri übernimmt die verantwortungsvolle Aufgabe, mit einer eigens von Perlin gebauten Superkutsche die Blockade zu durchbrechen und die nächste Lieferung zum Schloss zu bringen. Das finden Jimmy und Cat natürlich ungeheuer spannend und wollen unbedingt dabei sein. Obwohl Henri es ihnen verbietet, da er diese Mission für viel zu gefährlich hält, klettern die beiden heimlich in die Kutsche... 2. Geschichte: Henri sammelt durch viele kleine gute Taten fleißig Punkte und landet dadurch in der Tabelle der Anwärter auf den Ersten Ritter genau in der Mitte. Worüber sich Siegfried, der auf dem ersten Platz steht, allerdings nur lustig machen kann. Denn er ist sich zu fein für solch kleine Taten und sammelt nur die fetten Punkte ein. Jimmy bietet dem arroganten Siegfried daraufhin die Stirn und geht eine Wette mit ihm ein: Sollte sein Vater es schaffen, Siegfried mit lauter kleinen Taten einzuholen, dann muss er Henris Rüstung polieren... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Knight and Me Altersempfehlung: ab 6