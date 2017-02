Super RTL 11:50 bis 13:15 Trickfilm Operation: Nussknacker USA, CDN, COR 2014 Stereo Untertitel HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Eichhörnchen Surly hat seinen eigenen Kopf und pfeift auf alle Regeln. Doch deshalb ist er unter seinen Artgenossen nicht unbedingt beliebter und so wird Surly eines Tages aus dem heimischen Park verwiesen. Völlig verzweifelt versucht der gewitzte Nager nun, sich in der Großstadt durchzuschlagen. Kein einfaches Unterfangen, da der Winter vor der Tür steht und Nahrung knapp ist. Gemeinsam mit der Ratte Buddy versucht er, eine Ladung Nüsse aus dem Geschäft von Maury zu stibitzen. Doch sie sind nicht die einzigen, die ein Auge auf die leckeren Köstlichkeiten geworfen haben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Nut Job Regie: Peter Lepeniotis Drehbuch: Lorne Cameron, Peter Lepeniotis Musik: Paul Intson Altersempfehlung: ab 6