Super RTL 10:35 bis 10:55 Trickserie Zig & Sharko - Meerjungfrauen frisst man nicht! Die Schrumpf-Pistole / Vorsicht, Dreizack! F 2013 Stereo HDTV 1. Geschichte: Im Flugzeug findet Zig eine Pistole, mit der er andere schrumpfen kann. Diese möchte er dazu nutzen, um Sharko aus dem Gefecht zu setzen und so an Marina heran zu kommen. Doch es bleibt nicht nur bei Sharko, der von Zig geschrumpft wird... 2. Geschichte: An ihrem Geburtstag stibitzt Marina sich den Dreizack ihres Vaters und richtet damit ein ziemliches Chaos an. Wird Poseidon ihr böse sein? Originaltitel: Zig & Sharko Altersempfehlung: ab 6