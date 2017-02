Super RTL 07:30 bis 08:00 Trickserie Caillou Caillou lernt töpfern / Miss Martin hat Geburtstag / Keine Angst im Dunkeln CDN 2000 Stereo Live TV Merken 1. Geschichte: Caillou hat aus Versehen Mamis Lieblingstasse kaputt gemacht. Er ist darüber ganz traurig. Doch Omi weiß, was Caillou tun kann. Sie nimmt ihn mit ins Kunstgewerbe-Haus. Und hier kann Caillou eine neue Tasse für Mami töpfern. 2. Geschichte: Am Montag hat die Kindergärtnerin Miss Martin Geburtstag. Caillou und seine Freunde möchten ihr eine Überraschungsparty "schenken" und damit es wirklich ein gelungenes Fest wird, hilft Mami mit. 3. Geschichte: Gewitter. Plötzlich geht das Licht aus. Anfangs hat Caillou etwas Angst, doch dann holt sein Papi ganz viele Taschenlampen. Und da Sarah über Nacht bei Caillou bleiben darf, bauen sie ein Zelt im Kinderzimmer auf und campen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Caillou