SAT.1 Emotions 22:35 bis 23:30 Krimiserie Profiling Paris Blut und Masken F 2014 16:9 HDTV Mitten in der Nacht fährt ein Förster im Wald eine junge Frau an, die blutüberströmt und halbnackt auf der Straße herumirrt. Im Krankenhaus stellt sich heraus, dass das Blut auf dem Körper der Frau ihrer Mitbewohnerin Christelle Roissieux gehört, die inzwischen tot ist. Zuvor waren die beiden zusammen auf dem Maskenball einer elitären Verbindung. Chloé lässt sich von Vincent auf einen solchen Maskenball einschleusen. Schauspieler: Odile Vuillemin (Chloé) Philippe Bas (Rocher) Jean-Michel Martial (Lamarck) Vanessa Valence (Fred) Raphaël Ferret (Hyppolite) Valérie Dashwood (La Doc) Ron Reznik (Vincent Delahaye) Originaltitel: Profilage Regie: Alexandre Laurent Drehbuch: Sophie Lebarbier, Fanny Robert Kamera: Jean-Philippe Gosselin Musik: Alexandre Fortuit Altersempfehlung: ab 16