SAT.1 Emotions 20:15 bis 21:45 Krimi Kommissar Beck: Familienbande S 2015 16:9 HDTV

Der Gangster Zlatko wird in seinem Haus und vor den Augen seiner Familie ermordet. Zlatkos Frau Charlotta und deren Vater Berti rücken in den Kreis der Verdächtigen. Die Tatsache, dass Gunvald sich zu der Witwe hingezogen fühlt, erschwert seine Ermittlungen. Bald wird es noch komplizierter: Eine Frauenleiche, die auf einem Parkplatz gefunden wird, scheint etwas mit dem Fall des toten Gangsters zu tun zu haben.

Schauspieler: Peter Haber (Martin Beck) Mikael Persbrandt (Gunvald Larsson) Ingvar Hirdwall (Grannen) Rebecka Hemse (Inger) Måns Nathanaelson (Oskar Bergman) Anna Asp (Jenny Bodén) Elmira Arikan (Ayda Cetin) Originaltitel: Beck Regie: Mårten Klingberg Drehbuch: Mårten Klingberg Kamera: Jan Jonaeus Musik: Adam Nordén Altersempfehlung: ab 12