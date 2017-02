SAT.1 Emotions 16:40 bis 17:20 Serien A Gifted Man Annas Geist USA 2011 16:9 HDTV Merken Der Chirurg Michael Holt trifft nach langer Zeit seine Ex-Frau Anna wieder und verbringt einen Abend mit ihr. Am nächsten Tag erfährt er jedoch, dass sie seit zwei Wochen tot ist. Während Michael an seiner Zurechnungsfähigkeit zweifelt, ist Annas Geist hartnäckig: Sie bittet den Arzt, die Leitung ihres Armen-Krankenhauses zu übernehmen. Indes behandelt Michael in seiner Privatklinik eine junge Tennisspielerin: Ihrer Karriere zuliebe lässt er sich auf eine riskante Maßnahme ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patrick Wilson (Dr. Michael Holt) Jennifer Ehle (Anna Paul) Margo Martindale (Rita Perkins-Hall) Pablo Schreiber (Anton Little Creek) Bill Irwin (Ron Vinetz) Liam Aiken (Milo) Afton Williamson (Autumn) Originaltitel: A Gifted Man Regie: Jonathan Demme Drehbuch: Susannah Grant Kamera: Tak Fujimoto Musik: W. G. Snuffy Walden Altersempfehlung: ab 12