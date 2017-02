SAT.1 Emotions 15:05 bis 15:55 Serien Cedar Cove Folge: 21 Keine Ausreden CDN, USA 2014 16:9 HDTV Merken Olivia erfährt, dass Grace wieder mit ihrem Bruder Will gesprochen hat. Sind Olivias Bruder und ihre Freundin etwa dabei, sich zu verlieben? Luke und Justine beschließen, lediglich Freunde zu blieben. Doch sie spüren schnell, dass sie einander sehr brauchen ... Als Jack Luke für einen Artikel interviewt, wird ihm die tragische Konsequenz des Schweigens und Verdrängens bewusst. Er begreift, dass er sich Olivia gegenüber endlich öffnen muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andie MacDowell (Olivia Lockhart) Dylan Neal (Jack Griffith) Sarah Smyth (Justine Lockhart) Jesse Hutch (Luke) Cameron Bancroft (Will) Tom Stevens (Eric) Originaltitel: Cedar Cove Regie: Martin Wood Drehbuch: Derek Thompson Kamera: Kamal Derkaoui Musik: Mario Vaira