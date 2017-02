SAT.1 Emotions 13:35 bis 14:20 Krimiserie Lady Cops - Knallhart weiblich Der Fall Gilman USA 2004 Merken Diane zeigt ihren Vater Cale an, weil er sie als Kind missbraucht hat. Cale wird verhaftet, kommt jedoch aufgrund eines Formfehlers wieder frei. Aber kurz nachdem die wutentbrannte Diane ihn bedroht hat, wird er tot aufgefunden - und Diane ist plötzlich verschwunden. Von einer Nachbarin erfährt Stacy, dass Dianes Bruder Ron offensichtlich misshandelt wurde. Weitere Ermittlungen ergeben, dass auch Ron von seinem Vater belästigt wurde ... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Bonnie Bedelia (Captain Kaitlyn "Kate" McCafferty) Amy Jo Johnson (Stacy Reynolds) Nancy McKeon (Inspector Jinny Exstead) Lisa Vidal (Inspector Magdalena "Magda" Ramirez) Taraji P. Henson (Inspector Raina Washington) Jon Hamm (Inspector Nate Basso) Annie Abbott (Gillman's Neighbor) Originaltitel: The Division Regie: Aaron Lipstadt Drehbuch: Dan Levine, Deborah Joy LeVine Kamera: Eyal Gordin Musik: Jeff Eden Fair, Starr Parodi Altersempfehlung: ab 12