SAT.1 Emotions 12:00 bis 12:25 Comedyserie Will & Grace Mamma Mia USA 2003 Merken Will möchte seine Mutter mit einem Musical-Abend überraschen, denn seit ihrer Scheidung ist sie etwas niedergeschlagen. Als Will und Jack bei ihr anklopfen, um sie zum Musical "Mamma Mia" mitzunehmen, sprüht sie vor Freude! Außerdem nimmt Mrs. Truman Jacks Angebot an, erstmal bei Will zu bleiben - bis es ihr wieder besser geht ... Unterdessen stellt sich heraus, dass Karen und Leo einander nicht leiden können - doch Karen hat auch für diese Situation die passende Lösung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eric McCormack (Will Truman) Debra Messing (Grace Elizabeth Adler) Sean Hayes (Jack McFarland) Megan Mullally (Karen Walker) Leslie Jordan (Beverley Leslie) Harry Connick jr. (Dr. Leo Markus) Blythe Danner (Marilyn Truman) Originaltitel: Will & Grace Regie: James Burrows Drehbuch: David Kohan, Max Mutchnick, Jhoni Marchinko Kamera: Tony Askins Musik: Jonathan Wolff