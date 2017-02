n-tv 21:05 bis 22:00 Dokumentation Klima extrem - Zerstörerische Mächte GB 16:9 HDTV Live TV Merken Windstürme oder Hagelregen können ganze Städte zerstören. Eingestürzte Häuser und gigantische Überschwemmungen - die Natur kann in ihrer Zerstörungswut unberechenbar sein. Dazu kommen Vulkanausbrüche und Erdbeben, die lebensgefährlich sind. Die n-tv Dokumentation zeigt Facetten des Wetters, die unglaublich und angsteinflößend sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Strangest Weather on Earth