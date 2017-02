Pro7 MAXX 17:55 bis 18:25 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Mein Schokobär USA 2005 Merken J.D. hat endlich eine eigene Wohnung gefunden und will seinen Auszug gebührend feiern. Doch Turk lässt das ganze kalt, er will lieber etwas mit Carla unternehmen. Enttäuscht legt sich J.D. postwendend einen neuen schwarzen Kumpel zu. Turk wird bewusst, dass er um seinen Freund kämpfen muss. Elliot sorgt unterdessen für eine unerfreuliche Überraschung: Sie kündigt an, dass sie das Sacred Heart Hospital verlassen wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Elliot Reid) Donald Faison (Chris Turk) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Carla Espinosa) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) Neil Flynn (Der Hausmeister) Originaltitel: Scrubs Regie: Victor Nelli Drehbuch: Bill Lawrence Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 6