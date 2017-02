Pro7 MAXX 16:40 bis 17:05 Comedyserie Eine schrecklich nette Familie Billard oder Fitness? USA 1987 Merken Al Bundy sichtet die unbezahlten Rechnungen und beklagt das mangelnde finanzielle Engagement seiner Familie. Ihre Nachbarn Steve und Marcy dagegen überlegen, was sie mit ihrer Steuerrückzahlung anstellen sollen. Für einen Anbau am Haus bräuchten sie die Zustimmung der Bundys. Steve und Marcy sind überrascht, als Al und Peggy einverstanden sind. Al bearbeitet Steve, damit das Zimmer ein Billardraum für Männer wird. Schließlich hätte Marcy ja schon einen eigenen Raum: die Küche. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ed O'Neill (Al Bundy) Katey Sagal (Peggy Bundy) David Garrison (Steve) Amanda Bearse (Marcy) Christina Applegate (Kelly Bundy) David Faustino (Bud Bundy) Originaltitel: Married ... with Children Regie: Zane Buzby Drehbuch: Sandy Sprung, Marcy Vosburgh Musik: James Van Heusen