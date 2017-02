Pro7 MAXX 05:35 bis 06:20 Dokumentation Mission Schwertransport Zwei Villen auf Reisen GB, USA 2009 16:9 Merken Kearney, Missouri: Ein Ehepaar hat sich zum Ziel gesetzt, den Charme des Wilden Westens an diesem Ort wieder auferstehen zu lassen. Den gesamten Mittleren Westen der USA haben die beiden bereist - auf der Suche nach dem perfekten historischen Haus für ihr Grundstück: 800 Kilometer entfernt, in South Dakota, wurden Kevin und Claire Allman schließlich fündig: Das 1911 erbaute "Big Blue" stand ein ganzes Jahrhundert lang an einer Straßenecke in Sioux Falls - jetzt soll es umziehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Monster Moves Altersempfehlung: ab 12