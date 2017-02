Sat.1 17:45 bis 19:55 Show The Biggest Loser D 2017 16:9 HDTV Merken Die Woche beginnt mit einer nächtlichen Überraschung für alle: Eine extraharte Sporteinheit mitten in der Nacht. Die Begeisterung hält sich in Grenzen. In Team Gelb scheint sich nach dem Weggang von Maik der Zusammenhalt zu verbessern. In Team Lila bleiben die alten Probleme: Björn ist immer noch verletzt und Giuseppe kann sich nicht in die Gruppe integrieren. Bei der Challenge kommt es dann zum Eklat. Und die Waage zeigt schonungslos die Konsequenzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Dr. Christine Theiss Originaltitel: The Biggest Loser