Sat.1 12:30 bis 14:45 Actionfilm Der Kautions-Cop USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Kautions-Cop Milo Boyd soll seine Ex-Frau, die Journalistin Nicole, wegen eines verpassten Gerichtstermins ins Gefängnis bringen. Dass gerade er den Auftrag bekommen hat, verschafft dem Cop große Genugtuung, hat er doch mit Nicole noch einige Rechnungen offen. Doch dann entpuppt sich der Auftrag als Schwerstarbeit: Nicole, die gerade in einem Mordfall recherchiert, möchte Milo ständig entwischen, und am Ende muss das zerstrittene Paar sogar um das eigene Leben fürchten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerard Butler (Milo Boyd) Jennifer Aniston (Nicole Hurley) Christine Baranski (Kitty Hurley) Jason Sudeikis (Stewart) Jeff Garlin (Sid) Coral Anderson (Ethal) Peter Greene (Earl Mahler) Originaltitel: The Bounty Hunter Regie: Andy Tennant Drehbuch: Sarah Thorp Kamera: Oliver Bokelberg Musik: George Fenton Altersempfehlung: ab 12