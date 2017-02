sixx 20:15 bis 22:25 Drama Love Happens USA, CDN, GB 2009 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken "Friends"-Star Jennifer Aniston verdreht Aaron Eckhart den Kopf: Um den Verlust seiner Frau zu verarbeiten, hat Dr. Burke Ryan einen Ratgeber zur Trauerbewältigung geschrieben. Während er selbst im Schmerz erstickt, entwickelt sich das Buch zum Bestseller. Auf einem Seminar in Seattle lernt Burke die hübsche und etwas exzentrische Blumenhändlerin Eloise kennen, die ihn zunächst abwimmelt. Doch Burke kann einfach nicht aufhören, an sie zu denken ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Aniston (Eloise) Aaron Eckhart (Burke Ryan) Dan Fogler (Lane Marshall) John Carroll Lynch (Walter) Martin Sheen (Burkes Schwiegervater) Frances Conroy (Eloises Mutter) Judy Greer (Marty) Originaltitel: Love Happens Regie: Brandon Camp Drehbuch: Brandon Camp, Mike Thompson Kamera: Eric Alan Edwards Musik: Chris Young Altersempfehlung: ab 6