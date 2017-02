sixx 15:10 bis 16:25 Dokusoap Horror Tattoos - Deutschland, wir retten Deine Haut Hamburg D 2014 16:9 HDTV Merken Heute suchen die drei Star-Tätowierer Randy Engelhard, Nancy Mietzi und Mick Mark gemeinsam mit Tattoo-Richter Bertram "Berti" Krause in der Elb-Metropole Hamburg nach den drei schlimmsten Verbrechen auf der Haut. Vom in der Gartenlaube gestochenen, undefinierbaren Auge auf dem Arm, über den Namenszug des gewalttätigen Ex in Riesenlettern auf dem Rücken bis hin zum völlig verunglückten Hochzeitsfoto der Eltern auf der Brust - die Hansestadt hat einiges zu bieten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Randy Engelhard (Tattoo-Profi), Mick Mark (Tattoo-Profi), Nancy Mietzi (Tattoo-Profi), Bertram "Berti" Krause (Tattoo-Profi) Originaltitel: Horror Tattoos - Deutschland, wir retten deine Haut Altersempfehlung: ab 12