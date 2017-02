sixx 11:20 bis 12:20 Dokusoap Der Hundeflüsterer Ab an die Leine, Mix! USA 2006 16:9 HDTV Merken Richtig glücklich sind Diana und ihr Mann Lou nicht mit ihrer Hündin Mix. Der Mischling aus Springer Spaniel und Border Collie hat die unschöne Angewohnheit, auf Spaziergängen wie wild an der Leine zu zerren, sobald er kleine Tiere am Wegesrand sieht. Ist es der ausgeprägte Jagdinstinkt der Hündin oder die mangelnde Kontrolle seitens der Halter? Diana und Lou wenden sich hilfesuchend an Cesar Millan, der Mix mit einer eigentümlichen Strategie erziehen möchte ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cesar Millan (Himself) Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer