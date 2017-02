WDR 18:15 bis 19:10 Magazin Tiere suchen ein Zuhause Richtiges Verhalten bei Angriffen anderer Hunde D 2017 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Was tun, wenn Ihnen plötzlich ein unangeleinter Hund entgegenrennt? Hundetrainer Mirko Tomasini erklärt, wie man in solch einer Situation richtig reagiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Simone Sombecki Originaltitel: Tiere suchen ein Zuhause