RTL Plus 20:15 bis 20:55 Actionserie Medicopter 117 - Jedes Leben zählt Die Todesfalle A, D 2000 Stereo Actionserie Stefan, Bernhard und Lasse haben sich einen gefährlichen Spielplatz ausgesucht - das Gelände einer stillgelegten Chemiefabrik. Einer der Buben wird in einer Halle eingesperrt, in der aus einem Fass giftiger und hochexplosiver Dampf austritt. Beim verzweifelten Versuch, durch ein Fenster ins Freie zu klettern, stürzt er ab und bleibt regungslos liegen. Die Medicopter-Crew startet eine lebensgefährliche Rettungsaktion. Schauspieler: Rainer Grenkowitz (Dr. Michael Lüdwitz) Manfred Stücklschwaiger (Thomas Wächter) Serge Falck (Peter Berger) Anja Freese (Dr. Gabriele Kollmann) Sabine Petzl (Biggi Schwerin) Wolfgang Krewe (Ralf Staller) Hanno Pöschl (Max) Originaltitel: Medicopter 117 - Jedes Leben zählt! Regie: Wolfgang Dickmann Drehbuch: Peter Mazzuchelli Kamera: Gero Lasnig Musik: Sylvester Levay