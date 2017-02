RTL Passion 14:55 bis 15:40 Comedyserie The Starter Wife Jungfrau (40), königlich, sucht... AUS, USA 2008 Merken Molly versteht, dass sie etwas tun muss, um ein neues Leben zu starten. Ihre Beziehung zu Sam ist in die Brüche gegangen und ihr neues Kinderbuch ist ein Ladenhüter. Keine guten Voraussetzungen für einen Neuanfang. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Debra Messing (Molly Kagan) Judy Davis (Joan McAllister) Chris Diamantopoulos (Rodney) David Alan Basche (Kenny Kagan) Danielle Nicolet (Liz Marsh) Brielle Barbusca (Jaden Kagan) Hart Bochner (Zach McNeill) Originaltitel: The Starter Wife Regie: Dan Lerner Drehbuch: Josann McGibbon, Sara Parriott Kamera: Kenneth Zunder Musik: Jeff Eden Fair, Starr Parodi