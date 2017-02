RTL Passion 06:55 bis 07:50 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Wahre Werte D 2006 Merken Das Jugendamt hat eine Pflegefamilie für Teresas Kinder gefunden. Doch die großbürgerliche Welt von Familie Schwärzer ist Teresa zutiefst fremd, und sie sorgt sich, dass sie ihren Kindern Olli und Anemone später keinen vergleichbaren Standard wird bieten können. Als die beiden Kinder ihre Mutter dann in Reutlitz besuchen, reagiert Teresa angesichts der teuren Klamotten ihrer Kids über und stößt die beiden vor den Kopf. Natascha setzt Baal unter Druck, schnell einen neuen Auftraggeber für die Produktion in Reutlitz zu finden. Ihr Ziel ist es, mit Elsholz "ihren Mann" nach Reutlitz zu holen. Daniela und Daniel verbringen einen netten Abend im Restaurant, nachdem sie ihm erklärt hat, dass bei ihr keine alten Gefühle mehr im Spiel sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katy Karrenbauer (Christine Walter) Claudia Loerding (Jutta Adler) Constanze Priester (Manuela 'Manu' Wellmann) Bettina Lohmeyer (Annabelle Liffers) Barbara Freier (Uschi König) Egon Hofmann (Peter Kittler) Christiane Reiff (Ilse Wünsche) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Cornelia Dohrn Drehbuch: Anna Dokoupilova, Carmela Bornhütter, Malte Otten, Johannes Debray Musik: Ludwig Eckmann