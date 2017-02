Gerner erfährt, dass es Leon war, der es Sonja ermöglicht hat, an das sie belastende Tonband zu gelangen. Cora dagegen ist glücklich, als sie mit Hilfe Elisabeths ein wenig Zeit mit Antonia verbringen kann. Sie beschließt, zusammen mit Leon, Gerners Einliegerwohnung, in der sie jetzt wohnen, kinderfreundlich zu gestalten. Doch Gerner hält eine bittere Überraschung bereitet... Obwohl Marie ihrem Produzenten sagt, dass sie nicht will, dass Kais Krankheit zu Werbezwecken eingesetzt wird, stellt dieser den nichtsahnenden Kai bei der Pressekonferenz den versammelten Journalisten vor. Kai flüchtet. Er ist sauer auf Marie, doch dann teilt sie ihm etwas Unvermutetes mit... Patrizia entdeckt, dass John bei der Wrestlingveranstaltung war. John verschweigt ihr, dass die Karten von Gerner waren. Er bittet auch Gerner, Patrizia nichts zu verraten. Als Gerner, der weiterhin durch John an Patrizia herankommen will, die beiden in die Philharmonie einlädt, lehnt Patrizia ab. In Google-Kalender eintragen