Kabel1 Doku 13:25 bis 14:20 Dokumentation Restoration Man - Retter der Ruinen Die Wassermühle "Thrum Mill" - Das Wiedersehen GB 2012 16:9 HDTV Merken George Clarke kehrt zu der alten Wassermühle zurück, die von dem Ehepaar Heldey restauriert wurde. Er sieht sich an, ob sich die Mühen von damals wirklich gelohnt haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: George Clarke Originaltitel: The Restoration Man