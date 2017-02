Tele 5 18:12 bis 20:15 Abenteuerfilm Terror Peak - Der Vulkan NZ, USA 2003 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Kevin Fraser verdient sein Geld mit Abenteuerreisen, die er für gut betuchte Urlauber auf der ganzen Welt organisiert. Sein neuestes Projekt führt ihn nach Neuseeland, um eine geeignete Route zum Vulkan "Mount Extreme" festzulegen. Seine Frau, eine erfahrene Vulkanologin und Melanie, Kevins Stieftochter, begleiten ihn auf dem Trip, der als vollkommen harmlose Reise geplant war. Doch kaum in der Nähe des Vulkans angekommen, beginnen die Schwierigkeiten. Melanie hat große Probleme, Kevin als ihren Stiefvater zu akzeptieren. Und dann regt sich auch noch der Vulkan, und Melanie gerät in große Gefahr. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Lynda Carter (Dr. Janet Fraser) Parker Stevenson (Kevin Fraser) Antony Starr (Jason) Emily Barclay (Melanie Fraser) William Davis (Rangi) Peter Elliott (Patrick) Emma Storry (Sara) Originaltitel: Terror Peak Regie: Dale G. Bradley Drehbuch: Rebecca Southam, Kyle Southam, Dale G. Bradley Kamera: Renaud Maire Musik: Bruce Lynch Altersempfehlung: ab 12