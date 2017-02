Tele 5 16:03 bis 18:12 Komödie Ein seltsames Paar USA 1968 Nach einer Vorlage von Neil Simon 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Felix Ungar hat sich gerade von seiner Frau getrennt und ist eben dabei, sich das Leben zu nehmen. Sein Freund Oscar Madison kommt rechtzeitig hinzu, um ihn zu retten, und weil Felix keine andere Bleibe mehr hat, zieht er - vorübergehend - bei Oscar ein. Das Problem ist nur, dass Nachrichtenredakteur Felix ein ordentlicher, sauberer und neurotischer Mensch ist, während Sportreporter Oscar seit seiner eigenen Scheidung weder mit Ordnung noch mit Anstand allzu viel am Hut hat. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jack Lemmon (Felix Ungar) Walter Matthau (Oscar Madison) John Fiedler (Vinnie) Herb Edelman (Murray) David Sheiner (Roy) Larry Haines (Speed) Monica Evans (Cecily Pigeon) Originaltitel: The Odd Couple Regie: Gene Saks Drehbuch: Neil Simon Kamera: Robert B. Hauser Musik: Neal Hefti Altersempfehlung: ab 12