NDR 16:30 bis 17:00 Dokumentation Iss besser! Tarik kocht Dich fit - Fittes Essen für unterwegs Fittes Essen für unterwegs D 2016 HDTV Live TV Merken Gesunde Ernährung kann auch richtig gut schmecken und Spaß machen. Das will Tarik Rose, Spitzenkoch von der Elbe, mit der Sendereihe "Iss besser! Tarik kocht Dich fit" im NDR Fernsehen beweisen. Diesmal hat Tarik Rose zum Kochen keinen Ernährungsmediziner eingeladen, sondern den Schauspieler Tetje Mierendorf. Er ist im Laufe seines Lebens selbst zu einem echten "Essperten" geworden. Nach zahlreichen Diätversuchen ist Tetje zwar immer noch eine stattliche Erscheinung, aber deutlich schlanker unterwegs als in den Anfangsjahren seiner Karriere. Daher ist Tarik Roses kulinarische Herausforderung "Fittes Essen für unterwegs" so ganz nach seinem Geschmack: "Endlich eine Möglichkeit, gesundes und leckeres Essen entspannt zu Hause vorzubereiten, in der eigenen Küche für to go sozusagen." Perfekt, damit der Schauspieler Tetje Mierendorf sein sportliches Gewicht halten kann. Für den 1,97 Meter großen Mann ist es nicht immer ganz leicht, sich gesund zu ernähren, denn beruflich ist Tetje schließlich ständig auf Tour von einem Tonstudio zum nächsten, vom Fernsehsender zur Musical-Probe. "All zu oft gab es in den Studios früher Pizza aus dem Karton", sagt Tetje. Aber Tarik Rose hat die Lösung, und alles lässt sich ganz einfach zubereiten und ist ganz schnell fertig: Curry-Linseneintopf mit Kokosmilch für unterwegs, den man auch einfrieren kann. Diese frische Kreation hat nichts mehr zu tun mit den schweren Eintöpfen von damals. Für den nächsten Arbeitstag hat der Koch von der Elbe auch schon ein mobiles Gericht parat: eine locker-leichte Bulette mit warm mariniertem Salat. Statt auf Kartoffeln setzt Tarik Rose dabei auf Pastinaken mit Petersilie. Und das Beste daran: Dieses Essen für unterwegs, das fit macht, lässt sich ganz einfach auf dem Backblech zaubern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tarik Rose Originaltitel: Iss besser! Regie: Svenja Halberstadt