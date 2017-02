Phoenix 22:30 bis 23:15 Dokumentation Mein Ausland Buen camino auf Polnisch: Unterwegs auf dem Jakobsweg D 2015 Merken Wer den Pilgermassen in Spanien oder Frankreich entkommen will, ist auf dem "Droga Jakuba" genau richtig. Rund 1.000 Kilometer lang ist der polnische Jakobsweg von Ogrodniki an der Grenze zu Litauen bis nach Zgorzelec vis-a-vis von Görlitz an der Grenze zu Deutschland - also einmal quer durchs Land auf fast unberührten Wegen. ARD-Korrespondentin Griet von Petersdorff und das Fernsehteam aus dem Studio Warschau gehen den Weg zumindest etappenweise entlang. Anlässlich des Jakobsfestes macht das Team Station in der kleinen Gemeinde Jakobow, die sich selbstbewusst das polnische Santiago de Compostela nennt. Der Film nimmt die Zuschauer mit zum ehemaligen Kloster Wigry und stellt überzeugte Pilger vor, die erzählen, was sie persönlich mit dem Jakobsweg verbindet. Weiter führt der Weg über spannende Orte wie Posen oder Olsztyn/Allenstein. Wegmarkierungen fehlen häufig, man ist oft allein unterwegs, aber klar ist, das wird so nicht bleiben: zu schön sind Weg und Landschaften. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mein Ausland