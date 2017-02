Phoenix 21:00 bis 21:45 Dokumentation Deutschlands First Ladies Die Berliner Jahre D 2015 Live TV Merken Mit dem Mauerfall und dem Umzug der Bundesregierung nach Berlin enden in der Ära von Weizsäcker auch die ruhigen Jahre in der politischen Provinz des beschaulichen Bonn. Die "Berliner Jahre" werden turbulenter. Das spiegelt sich auch in den Ereignissen der Präsidentschaften von Roman Herzog bis Joachim Gauck und deren First Ladies wider. Christiane Herzog wird mit der ersten Koch-Show Deutschlands zum Fernsehstar. Mit Christina Rau, der Enkelin von Präsident Heinemann, zieht eine Politologin als First Lady in Berlin ein. Ihr Rat ist noch heute in der Politik gefragt. Eva Luise Köhler gewährt in der Dokumentation zum ersten Mal auch Einblick in die weniger guten Tage im Amt. Bettina Wulff fragt sich heute, wie sie die durch die Medien beschleunigte Entwicklung verhindern hätte können, die zum Rücktritt ihres Mannes vom Amt geführt hat. Mit Joachim Gauck residiert, offiziell anerkannt, Daniela Schadt als erste unverheiratete First Lady in Schloss Bellevue. Es bleibt interessant, was die Zukunft bringen wird, wenn das höchste Staatsamt einmal von einer Frau eingenommen wird - eine immer wahrscheinlicher werdende Möglichkeit eines Rollenwechsels. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deutschlands First Ladies