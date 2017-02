SAT.1 Gold 22:05 bis 23:05 Magazin Im Kopf des Verbrechers D 2016 16:9 Merken Tatort-Schauspieler und Mediziner Joe Bausch stellt zwei echte Mordfälle vor, die einen erschaudern lassen. Fall eins ist die Geschichte eines Mannes, der drei Frauen misshandelt, verstümmelt und anschließend verbrennt. Im zweiten Fall wird in einem Keller eine bereits verweste und in einen Teppich eingewickelte Frauenleiche gefunden. Wer steckt hinter diesen Taten? Joe Bausch lässt den Zuschauer tief in die Psyche der Mörder blicken. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Joe Bausch Originaltitel: Im Kopf des Verbrechers Altersempfehlung: ab 12