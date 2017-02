SAT.1 Gold 21:15 bis 22:05 Dokumentation F.B.I. - Dem Verbrechen auf der Spur Bei Auftrag Mord / Die Kokain-Connection USA 1998 16:9 Merken Als 1987 ein bekannter TV-Produzent in seinem New Yorker Büro ermordet wird, tappt das FBI im Dunkeln: Der Killer war ein absoluter Profi. Einige Jahre später meldet sich ein Mann bei den Ermittlern und behauptet, den Auftrag für den Mord an zwei Stripperinnen zu haben. Das FBI stellt sofort eine Verbindung zwischen den Fällen her und kommt einem skrupellosen Medienmagnaten auf die Schliche. Und: Eine brennende Leiche in Minnesota führt zu einem Verbrechersyndikat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The FBI Files Altersempfehlung: ab 12