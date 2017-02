SAT.1 Gold 20:15 bis 21:15 Dokumentation F.B.I. - Dem Verbrechen auf der Spur USA 2017 16:9 Merken Entführung, Erpressung, Terrorismus, Mord - das kriminaltechnische Labor des F.B.I. ist die Einrichtung für die härtesten Fälle. Für diese Sendung machen nun F.B.I.-Agenten und Wissenschaftler die Pforten auf und gewähren dem Zuschauer einen Einblick in ihre Arbeitsweise und in forensische Methoden. In Kleinstarbeit werden die Puzzleteile zusammengesetzt, um den Fall lückenlos für die Strafverfolgungsbehörden zu verpacken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The FBI Files Altersempfehlung: ab 12