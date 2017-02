SAT.1 Gold 15:20 bis 15:45 Dokusoap Lenßen & Partner Sexdrama in der Familie Sexdrama in der Familie D 2007 Merken Auf eine Mandantin wurde ein Säureanschlag verübt. Ermittlungen ergeben, dass das Opfer zusammen mit ihrer jungen Tochter ein dunkles Geheimnis verbirgt. Als der Ehemann davon erfährt, rastet er aus. Scheinbar steckt er hinter dem Anschlag, weil er sich für eine Affäre an seiner Frau rächen wollte. Doch inwiefern die Tochter mit dem Liebesdrama zutun hat, bleibt vorerst ungeklärt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Ingo Lenßen, Katja Hansen, Sandra Nitka, Tim Riedel, Christian Storm, Gabi von Polsdor Originaltitel: Lenßen & Partner