ARD alpha 20:15 bis 21:45 Musik alpha-Jazz: The Spring Quartet D 2014 16:9 Merken Sie sind das Salz in der (Jazz)suppe, die Working Bands, gewachsene Familien im Wirbel des immer Neuen und vollkommen Unbekannten. In diesem Quartett, das aus vier gleichwertigen Musikern besteht, werden alte Freundschaften gepflegt und neue Herausforderungen gesucht. Zwei Generationen treffen aufeinander: Jene vom Aufbruch der 1960er und 70er geprägte mit Jack DeJohnette und Joe Lovano und die der jungen und doch bereits erfahrenen um Leo Genovese und Esperanza Spalding. Wer hätte 1970 gedacht, dass aus dem ersten Event mit drei Konzerten, einem Film- und Vortragsabend eines der größten und renommiertesten Jazzfestivals Europas wird? Unzählige Konzerte von den internationalen Größen des Jazz bis zu nationalen und lokalen Talenten zieren das Archiv der Jazzwoche - eine Liste, die sich sehen lassen kann. 45 Jahre, in denen Burghausen fest auf der Landkarte des Jazz verankert wurde - Grund genug, auch 2014 mit einem fulminanten Programm aufzuwarten, das Jazzpilger von nah und fern anlockte. Große Stars wie Jamie Cullum, Patti Austin und Joe Lovano standen vom 25. bis 30. März in Burghausen auf der Bühne und sorgten dafür, dass sich die Stadt für eine Woche in das Mekka des Jazz verwandelte. ARD-alpha hat die Konzerte in der Wackerhalle in höchster Bild- und Soundqualität aufgezeichnet - so können alle Jazzfans sie nachgenießen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Jack DeJohnette (dr), Joe Lovano (s), Esperanza Spalding (b), Leo Genovese (p) Originaltitel: alpha-Jazz