ARD alpha 10:45 bis 11:00 Magazin Anschi, Karl-Heinz & Co. Ein himmlisches Magazin D 16:9 Live TV Merken Ein christliches Magazin für Kinder. Ein Feiertag mit elf Buchstaben... - Auf Anhieb fällt wohl jedem die Antwort erst einmal schwer. Feiertage sind für uns selbstverständlich. Kinder und Erwachsene freuen sich auf den freien Tag. Die neu gewonnene Zeit muss natürlich genutzt werden! So entwickelt jeder Pläne, was noch zu erledigen ist, oder wozu man mal wieder wirklich Lust hat. Niemand macht sich dabei Gedanken darüber, warum diese Tage so besonders sind, dass alle die Arbeit niederlegen dürfen. Niemand? Doch es gibt sehr wohl ein paar Kinder, die sich darüber Gedanken machen. Simon, Lea und Lisa versuchen nicht nur ihre Freizeit am Feiertag zu planen. Sie fragen sich auch, warum man an diesem Tag frei hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Anschi, Karl-Heinz & Co.