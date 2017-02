kabel eins 20:15 bis 22:15 Reportage Deutschlands größte Kriminalfälle D 2014 HDTV Merken Die Enttarnung von Kaufhaus-Erpresser und Bombenleger Dagobert kostete den Steuerzahler vor rund 20 Jahren mehr als fünf Millionen Euro. Heute äußern sich die Protagonisten von einst ... Am 11. Oktober 1987 wird der CDU-Politiker und Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Uwe Barschel, tot aufgefunden. Viele zweifeln bis heute, ob es tatsächlich ein Selbstmord war ... Und: Millionenerbe Richard Oetker wurde im Dezember 1976 Opfer einer dramatischen Entführung. Es gibt Verbrechen und Verbrecher, für die man fast so etwas wie Sympathie empfindet. So z. B. im Fall des wohl trickreichsten Erpressers der deutschen Kriminalgeschichte. Seine Enttarnung kostete den Steuerzahler mehr als fünf Millionen Euro: Kaufhaus-Erpresser und Bombenleger Dagobert . Rund 20 Jahre nach der Festnahme äußern sich beide Protagonisten von einst. Arno Funke, alias Dagobert, und der Hamburger Polizeiführer, der ihn damals lange vergeblich jagte: Mike Daleki ... Am 11. Oktober 1987 wird der CDU-Politiker und Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Uwe Barschel, von Stern-Reporter Sebastian Knauer tot und vollständig bekleidet in der Badewanne seines Zimmers 317 im Hotel "Beau Rivage" in Genf aufgefunden. Die Ermittlungsergebnisse, nach denen es ein Selbstmord war, sind aber bis heute umstritten, da nach wie vor viele Ungereimtheiten bestehen ... Millionenerbe Richard Oetker wollte jahrzehntelang nicht öffentlich über seine dramatische Entführung im Dezember 1976 sprechen. Er war schwer angeschlagen nach diesem Verbrechen, aber er ging auch gestärkt daraus hervor. "Wenn Sie dem Tod bewusst ins Auge geschaut haben und überleben, und Sie sehen, dass man sehr viel kräftiger ist als man glaubt - dann ist das ein beruhigendes Gefühl für die Zukunft," sagt er ganz offen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deutschlands größte Kriminalfälle