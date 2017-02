kabel eins 18:00 bis 20:15 Show Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf! Das "Portofino" in Gescher D 2012 HDTV Merken Mohamed Moselhy (53) führt das Restaurant "Portofino" in Gescher im Münsterland seit Mai 2010. Der gebürtige Ägypter hatte 80.000 Euro in den Umbau investiert, doch das Lokal ist meist leer. Liegt es an der großen Speisekarte, die keine klare Linie verfolgt? Oder an der schlechten Buchhaltung? Frank Rosin soll helfen, bevor Mohamed pleitegeht. Keine leichte Aufgabe: Der Sternekoch muss dem Restaurantbesitzer klarmachen, dass seine Geschäftsidee so nicht funktioniert! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Frank Rosin Originaltitel: Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!