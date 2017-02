kabel eins 15:55 bis 17:00 Show Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf! Gaststätte "Eisbein und Steak" in Berlin Gaststätte "Eisbein und Steak" in Berlin D 2010 16:9 HDTV Merken Vor 20 Jahren hat Klemens Schmidt (61) seine erste eigene Gaststätte in Berlin eröffnet. Das "Eisbein und Steak" ist für ihn und seine Frau Sabine (50) zum Lebensinhalt geworden. Alles könnte so schön sein, doch in den letzten Jahren brach das Geschäft immer mehr ein. 14.000 Euro Mietschulden sind bereits aufgelaufen. Die Schmidts wissen nicht, wie sie ihre Gaststätte wieder zum Laufen bringen sollen. Kann Frank Rosin das "Eisbein und Steak" vor der Schließung retten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Frank Rosin Originaltitel: Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!