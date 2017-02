kabel eins 07:00 bis 07:55 Krimiserie Navy CIS: L.A. Agent Blye (1) USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Granger hat Kensi im Verdacht, die Mitglieder der angeblichen Scharfschützen-Ausbildungseinheit ihres Vaters, Donald Blye, durch einen fingierten Autounfall umzubringen. Es tauchen erdrückende Beweise gegen Kensi auf, und Granger nimmt sie in Gewahrsam. Das Team ermittelt unter Hochdruck, und so stoßen sie auf den ehemaligen Koordinator der Einheit, die unter der Leitung von Kensis Vater Bedrohungen der nationalen Sicherheit der Vereinigten Staaten neutralisiert hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (G. Callen) LL Cool J (Sam Hanna) Daniela Ruah (Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta Lange) Barrett Foa (Eric Beal) Renée Felice Smith (Nell Jones) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Jonathan Frakes Drehbuch: Shane Brennan, Joseph C. Wilson Altersempfehlung: ab 12