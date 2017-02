MTV 19:45 bis 20:35 Dokusoap Teen Mom UK GB Merken Nach dem Vorbild der erfolgreichen amerikanischen Sendung "Teen Mom" dokumentiert "Teen Mom UK" das Leben von fünf jungen Müttern in Großbritannien, mit allen Höhen und Tiefen in Sachen Leben und Liebe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Teen Mom UK