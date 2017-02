kabel1 classics 18:40 bis 20:15 Tragikomödie Der Strohmann USA 1976 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Amerika in den frühen 50er Jahren: Der "Ausschuss für unamerikanische Umtriebe", geführt vom fanatischen Senator McCarthy, will die Fernsehindustrie von Kommunisten und Linksextremen säubern. Der erfolgreiche Drehbuchautor Alfred Miller kommt auf die "Schwarze Liste" und erhält keine Aufträge mehr. Sein alter Schulfreund, der mittellose Kassierer Howard Prince, soll als sein Strohmann fungieren. Tatsächlich avanciert Howard nun zum hoch dotierten Fernsehautor ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Woody Allen (Howard Prince) Zero Mostel (Hecky Brown) Herschel Bernardi (Phil Sussman) Michael Murphy (Alfred Miller) Andrea Marcovicci (Florence Barrett) Danny Aiello (Danny LaGattuta) Remak Ramsay (Hennessey) Originaltitel: The Front Regie: Martin Ritt Drehbuch: Walter Bernstein Kamera: Michael Chapman Musik: Dave Grusin