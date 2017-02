kabel1 classics 15:15 bis 16:50 Komödie Die Erbschleicher USA 1990 20 40 60 80 100 Merken Die Tage des vierfachen Vaters Buford sind gezählt, und er versammelt seine vier Kinder am Sterbebett. Die Geschwister könnten unterschiedlicher nicht sein: Orville säuft, Lurlene missioniert, Sara Lee lebt keusch, und Evalita verschlingt die Männer. Aus gegebenem Anlass beißen die vier jedoch die Zähne zusammen, um gemeinsam herauszufinden, wo der Vater das Testament verstaut hat. Er hat es nämlich vergessen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Beau Bridges (Orville) Beverly D'Angelo (Evalita) Tess Harper (Sara Lee) Judge Reinhold (Harmony) Amy Wright (Lurlene) Patrika Darbo (Marlene) Keith Carradine (Clarence) Originaltitel: Daddy's Dyin'... Who's Got the Will? Regie: Jack Fisk Drehbuch: Del Shores Kamera: Paul Elliott Musik: David McHugh Altersempfehlung: ab 12