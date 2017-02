kabel1 classics 09:25 bis 11:25 Thriller Fenêtre sur cour USA 1954 D'après la nouvelle de: Cornell Woolrich 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Hitchcocks Klassiker mit einer betörenden Grace Kelly: Nach einem Unfall sitzt der Fotograf Jeff mit gebrochenen Beinen zuhause im Rollstuhl und vertreibt sich die Zeit, indem er seine Nachbarn gegenüber beobachtet. Eines Nachts passiert das Unfassbare. Während seiner voyeuristischen Tätigkeit wird er Zeuge eines Mordes - so glaubt er zumindest. Weder seine Frau noch die Polizei wollen Jeff Glauben schenken, so dass er auf eigene Faust Beweise sammelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Stewart (L.B. 'Jeff' Jefferies) Grace Kelly (Lisa Carol Fremont) Wendell Corey (Det. Lt. Thomas J. Doyle) Thelma Ritter (Stella) Raymond Burr (Lars Thorwald) Judith Evelyn (Miss Lonelyhearts) Ross Bagdasarian (Songwriter) Originaltitel: Rear Window Regie: Alfred Hitchcock Drehbuch: John Michael Hayes, Cornell Woolrich Kamera: Robert Burks Musik: Franz Waxman Altersempfehlung: ab 12