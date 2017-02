3sat 04:10 bis 05:35 Drama Im Schatten D 2010 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Alexander Trojan, Anfang 30, ist ein professioneller Verbrecher. Nach einigen Jahren Haft wegen schweren Raubs versucht er, sich in der Berliner Szene wieder zu etablieren. In dem Neo-Noir-Thriller, der im rauen Berliner Kiez spielt, skizziert Regisseur Thomas Arslan seinen Protagonisten als Außenseiter, aber auch als grundsoliden, mit voller Konzentration arbeitenden Spezialisten seines Fachs. Zurück aus dem Knast, bekommt Trojan von seinem früheren Geschäftspartner Bauer nur einen Bruchteil seines offenen Anteils. Dafür heften sich Bauers Killer an seine Fersen. Pflichtverteidigerin Dora Hillmann fungiert als Vermittlerin für einen Coup mit dem Fahrer eines Geldtransporters. Trojan hat aber nicht mit dem korrupten Polizisten Renee Meyer gerechnet. In einem Dickicht aus Misstrauen, Lüge und Verrat wird es für ihn schwierig, den Überblick zu behalten. Thomas Arslan, 1962 in Braunschweig geboren, gehört wie Christian Petzold und Angela Schanelec zu den Regisseuren der "Berliner Schule". 1996 machte er mit dem Spielfilm "Geschwister - Kardesler" auf sich aufmerksam, der den Auftakt einer Trilogie über junge Deutschtürken in Berlin bildete. Arslan setzte die Trilogie mit "Dealer" (1999), der auf der Berlinale mit dem FIPRESCI-Preis ausgezeichnet wurde, und "Der schöne Tag" (2001) fort. 2006 wurde Thomas Arslans erster Dokumentarfilm "Aus der Ferne" im Forum-Programm der Berlinale uraufgeführt. Misel Maticevic, der in einer Reihe von Thrillern unter der Regie von Dominik Graf sein Talent unter Beweis stellen konnte, verkörpert in "Im Schatten" die Hauptfigur Trojan mit provozierendem Understatement. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Misel Maticevic (Trojan) Rainer Bock (Nico) Uwe Bohm (Renee Meyer) Karoline Eichhorn (Dora Hillmann) Timo Jacobs (Ben) Peter Kurth (Richard Bauer) Jörg Malchow (Dragan) Originaltitel: Im Schatten Regie: Thomas Arslan Drehbuch: Thomas Arslan Kamera: Reinhold Vorschneider Musik: Geir Jenssen Altersempfehlung: ab 12