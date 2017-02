3sat 02:00 bis 04:10 Krimi Stratos GR, D, ZYP 2014 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nachts arbeitet Stratos in einer Brotfabrik, tagsüber bringt er für Geld Menschen um. Er muss die Befreiung von Leonidas aus dem Gefängnis finanzieren, der ihm einst das Leben rettete. Als das Geld für den Gefängnisausbruch endlich zusammen ist, nimmt das Geschehen jedoch eine unerwartete Wendung. Regisseur Yannis Economides nutzt die Figur des abgeklärten Auftragsmörders für einen Blick in eine desolate Welt. Die innere Verlorenheit des Titelhelden entspricht dem verzweifelten Lebensgefühl einer Gesellschaft, die sich und ihre Werte aufgegeben hat und die Maske der Zivilisation fallen lässt. "Stratos" lief 2014 im Wettbewerb der Berlinale. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vangelis Mourikis (Stratos) Petros Zervos (Makis) Vicky Papadopoulou (Vicky) Yannis Tsortekis (Yorgos) Giorgos Giannopoulos (Petropoulos) Yannis Anastasakis (Stratos' Boss) Polina Dellatola (Katerina) Originaltitel: To Mikro Psari Regie: Yannis Economides Drehbuch: Yannis Economides, Vangelis Mourikis, Xiros Thanos, Christos V. Konstantakopoulos, Harry Lagoussis Kamera: Dimitris Katsaitis Musik: Babis Papadopoulos Altersempfehlung: ab 16