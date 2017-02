3sat 21:50 bis 23:20 Komödie Vier sind einer zuviel D 2007 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Lisa muss an ihrem Hochzeitstag feststellen, dass ihr Ehemann Felix sie kreuzunglücklich macht und umgekehrt. Hals über Kopf zieht sie durch Zufall in eine WG mit zwei Männern. Sie heißen Chris und Edgar. Man ist abgeklärt und nur miteinander befreundet, da stören Lisa die gelegentlichen Damenbesuche der beiden Männer nicht im Mindesten - noch nicht. Währenddessen vollzieht Felix in kürzester Zeit den sozialen Abstieg zum Obdachlosen. Doch davon weiß Lisa, die doch was mit Chris hat - und sich dann plötzlich von Edgar verführen lässt, nichts. Aber gerade als sie sich irgendwie mit dieser Menage á Trois einrichten wollen, wird Felix abgerissen und in Handschellen von der Polizei bei ihnen abgeliefert. Und sie müssen einsehen: Vier sind doch einer zu viel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Auer (Lisa Schubert) Matthias Brandt (Felix Schubert) Jan-Gregor Kremp (Edgar) Hannes Jaenicke (Chris) Heiko Pinkowski (Kosalla) Sven Fricke (Nachtportier) Veile Fuchs (Sandy) Originaltitel: Vier sind einer zuviel Regie: Thorsten C. Fischer Drehbuch: Sathyan Ramesh, Hans Gert Raeth Kamera: Achim Poulheim