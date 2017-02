3sat 16:35 bis 18:30 Historienfilm Der Schinderhannes D 1958 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ende des 18. Jahrhunderts müssen die Bauern im Hunsrück sowohl dem deutschen Adel als auch der französischen Besatzungsmacht Abgaben zahlen. Doch einer der Unterdrückten kämpft für sie. Wie Robin Hood in England bestiehlt er mit seinen Gefolgsleuten die Reichen, um die Beute unter den Armen zu verteilen. In Mainz trifft er die Frau, die sein Schicksal verändern wird. Die schöne Sängerin Julchen fleht Hannes Bückler, im Volksmund "Schinderhannes" genannt, vergeblich an, die Überfälle zu beenden. Obwohl sie mittlerweile ein Kind von ihm erwartet, verlässt Julchen deshalb den Schinderhannes, der seinen Verfolgern immer wieder entkommen kann. Doch dann wird er von einem Vertrauten verraten. Aufwendige Verfilmung von Carl Zuckmayers moralisch-ironischer Räuberballade, die sich anhand einer populären Figur mit dem Zwiespalt zwischen Recht und Unrecht beschäftigt. Helmut Käutner machte das Volksstück zum historischen Abenteuer in Starbesetzung. Für die Leinwandversion des Schinderhannes bearbeitete Carl Zuckmayer selbst Dialoge und Lieder. Hauptdarsteller Curd Jürgens schaffte seinen künstlerischen Durchbruch 1954 mit der Titelrolle in "Des Teufels General", wie "Der Schinderhannes" ebenfalls von Helmut Käutner nach einer literarischen Vorlage von Carl Zuckmayer gedreht. Der Film zeigt den Star inmitten eines äußerst bekannten Ensembles, unter anderen Maria Schell und Siegfried Lowitz ("Der Alte"), wie er sich gerne selbst sah und wie die Zuschauer ihn in Erinnerung haben: dynamisch-entschlossen und unwiderstehlich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Curd Jürgens (Schinderhannes) Maria Schell (Julchen) Christian Wolff (Carl von Cleeve-Boost) William Trenk (Reichsgraf von Cleve-Boost) Fritz Tillmann (Hans Bast) Siegfried Lowitz (Benzel) Til Kiwe (Gendarm Adam) Originaltitel: Der Schinderhannes Regie: Helmut Käutner Drehbuch: Helmut Käutner Kamera: Heinz Pehlke Musik: Bernhard Eichhorn Altersempfehlung: ab 12