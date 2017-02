3sat 10:10 bis 11:30 Diskussion Literaturclub Paul Auster: "4 3 2 1" / Jonas Lüscher: "Kraft" / William H. Gass: "Mittellage" / Peter von Matt: "Sieben Küsse" CH 2017 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Der grosse US-Schriftsteller Paul Auster lässt in "4 3 2 1" seinen Helden vier verschiedene Versionen eines Lebens leben. Im neuen Roman "Kraft" des Schweizer Schriftstellers Jonas Lüscher reist der deutsche Rhetorikprofessor Kraft ins Silicon Valley, weil ihm dort ein besseres Leben versprochen wird. Der US-Amerikaner William H. Gass wird schon seit Jahren als Kandidat für den Literaturnobelpreis gehandelt. In seinem neuen Werk "Mittellage" erfindet sich ein Musiker und Universitätsprofessor immer wieder neu, um seiner Überforderung im Leben etwas entgegenzusetzen. Ist das Leben nach dem Kuss ein besseres als zuvor? Der Schweizer Schriftsteller Peter von Matt betrachtet "Sieben Küsse" aus der Literaturgeschichte, von Marguerite Duras bis Heinrich von Kleist. Neuer Kritiker in der Runde ist der Schweizer Theaterautor, Regisseur und Essayist Milo Rau. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Nicola Steiner Gäste: Gäste: Martin Ebel, Hildegard Keller, Milo Rau Originaltitel: Literaturclub